Дети 4 категорий иностранцев смогут поступать в школы без теста по русскому языку

Дети участников программы по переселению соотечественников могут быть освобождены от обязательного тестирования по русскому языку при поступлении в российские школы. Соответствующий законопроект внёс в Госдуму депутат Константин Затулин.

«Поправкой предлагается освободить от прохождения обязательного тестирования по русскому языку детей участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», — говорится в пояснительной записке к документу, размещённому в электронной думской базе.

Предлагаемая поправка затрагивает несколько категорий детей. В их число входят не только дети соотечественников, но и дети граждан из стран, где русский имеет статус государственного языка, а также дети сотрудников иностранных дипломатических учреждений и международных организаций в РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что около 87% детей мигрантов, которые претендуют на места в российских школах, не смогли сдать обязательные тесты на владение русским языком. Данные Рособрнадзора свидетельствуют, что за пять месяцев (апрель-август) свыше 23,5 тысячи детей-мигрантов были заявлены на обучение. Из этого числа к тестированию допустили только 8223 ребёнка, а положительный результат показали и вовсе около 3000 из них.