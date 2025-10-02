Великое благо цивилизации: В СПЧ объяснили, почему дети мигрантов должны ходить в школы

Ситуация с отсутствием школьного образования у сотен тысяч детей мигрантов в России требует срочного решения через создание специальных образовательных механизмов. Такое заявление сделал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на круглом столе, посвящённом миграционной политике.

«Есть проблемы детей. Точной цифры нет, но несколько сотен тысяч детей-мигрантов в РФ не учатся. Это недопустимая ситуация. И Конституция РФ, и Конституция Узбекистана жёстко предполагают, что все дети должны учиться. Это великое завоевание цивилизации. Отвечают за получение образования детьми их родители», — сказал Фадеев.

Он подчеркнул, что СПЧ уделяет особое внимание обеспечению права на образование для всех детей. Глава Совета предложил продумать варианты обучения русскому языку ещё в странах исхода мигрантов или, в исключительных случаях, организовать подготовку уже в России. По итогам обсуждения планируется подготовить меморандум для передачи в органы власти с целью разработки конкретных управленческих решений.

Ранее Life.ru сообщал, что около 87% детей мигрантов, которые претендуют на места в российских школах, не смогли сдать обязательные тесты на владение русским языком. По данным Рособрназдора с апреля по август заявки на обучение подавали родители 23 616 детей-мигрантов. Из них приняли к тестированию только 8 223 ребёнка, но успешно смогли его завершить чуть менее трёх тысяч детей.