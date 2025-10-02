Валдайский форум
2 октября, 09:52

Великое благо цивилизации: В СПЧ объяснили, почему дети мигрантов должны ходить в школы

Фадеев: Дети мигрантов должны учиться, иная ситуация недопустима

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Ситуация с отсутствием школьного образования у сотен тысяч детей мигрантов в России требует срочного решения через создание специальных образовательных механизмов. Такое заявление сделал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на круглом столе, посвящённом миграционной политике.

«Есть проблемы детей. Точной цифры нет, но несколько сотен тысяч детей-мигрантов в РФ не учатся. Это недопустимая ситуация. И Конституция РФ, и Конституция Узбекистана жёстко предполагают, что все дети должны учиться. Это великое завоевание цивилизации. Отвечают за получение образования детьми их родители», сказал Фадеев.

Он подчеркнул, что СПЧ уделяет особое внимание обеспечению права на образование для всех детей. Глава Совета предложил продумать варианты обучения русскому языку ещё в странах исхода мигрантов или, в исключительных случаях, организовать подготовку уже в России. По итогам обсуждения планируется подготовить меморандум для передачи в органы власти с целью разработки конкретных управленческих решений.

Ранее Life.ru сообщал, что около 87% детей мигрантов, которые претендуют на места в российских школах, не смогли сдать обязательные тесты на владение русским языком. По данным Рособрназдора с апреля по август заявки на обучение подавали родители 23 616 детей-мигрантов. Из них приняли к тестированию только 8 223 ребёнка, но успешно смогли его завершить чуть менее трёх тысяч детей.

