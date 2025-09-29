Мигрант притворился школьником и год спокойно ходил на уроки

В штате Огайо арестован 24-летний Энтони Лабрадор-Сьерра, который более года выдавал себя за несовершеннолетнего беженца. С помощью поддельных документов мигрант не только посещал среднюю школу Перрисберга, но и получил официальных опекунов через суд.

«14 месяцев он посещал занятия с другими детьми и участвовал в спортивных мероприятиях, не вызывая подозрений», — сообщает ABC 13 News.

Обман раскрылся после звонка матери его ребёнка опекунам. При обыске в комнате «школьника» были обнаружены пистолет, боеприпасы, фальшивые права и наличные. Лабрадор-Сьерра, чья виза истекла ещё в 2019 году, теперь грозит до 30 лет тюрьмы за мошенничество и незаконное хранение оружия

