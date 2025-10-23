Сектор Газа
23 октября, 16:58

«Немедленно покидать»: Медведев выступил с радикальным предложением по трудовым мигрантам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости жёсткого контроля за пребыванием трудовых мигрантов в России. По его словам, иностранные работники должны находиться в стране только в рамках трудового договора и выезжать по его завершении.

«Необходимо, чтобы мигрант находился в нашей стране строго в соответствии с условиями своего трудового договора и немедленно покидал её территорию, когда его задачи выполнены», — сказал политик на совещании по вопросам миграции.

Медведев также подчеркнул важность создания системы организованного набора иностранной рабочей силы.

В СПЧ призвали ограничить сферы заработка для мигрантов в РФ ради общей безопасности

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия по-прежнему нуждается в трудовых мигрантах, однако ключевым условием их пребывания в стране должно быть соблюдение и уважение законов. Глава государства отметил, что руководство страны в курсе проблем, поднимаемых гражданами в связи с миграцией, и эти вопросы находятся в приоритете у властей.

