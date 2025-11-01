В Госдуме рассказали о законах, которые начнут действовать в ноябре

В ноябре в России начинает действовать ряд новых законов, включая нормы о штрафах за неустраненные нарушения в процессе подготовки к отопительному сезону. Гражданам рассказали, какие изменения появятся в последнем осеннем месяце 2025 года.

Усиление ответственности при подготовке к отопительному периоду. Вводятся штрафы за неустраненные ранее выявленные нарушения при подготовке к отопительному периоду. Для должностных лиц сумма составит до 10 000 рублей, для юридических — до 40 000 рублей.

Ужесточение ответственности иноагентов. Для возбуждения уголовного дела теперь достаточно одного административного нарушения, связанного с их деятельностью. Ранее требовалось два нарушения в течение года. Кроме того, наличие судимости за нарушение порядка деятельности иностранного агента также может привести к уголовной ответственности, вплоть до двух лет лишения свободы.

Контроль за мигрантами. Иностранным гражданам, законно находящимся в Москве и Подмосковье на 1 сентября 2025 года, но не состоящим на миграционном учёте, необходимо зарегистрироваться через уполномоченную организацию до 30 ноября 2025 года. Это требование нового экспериментального закона по учёту иностранцев в столичном регионе, вступившего в силу в сентябре.

Поддержка семей участников СВО. Семьи участников СВО освобождены от госпошлины при обращении в суд по вопросам пенсионного обеспечения в связи с потерей кормильца.

Проверка сведений об абонентах. Операторам запрещено обслуживать абонентские номера, если по ним не проведена предусмотренная законом проверка сведений. Это требование включает контроль за соблюдением новых лимитов на количество SIM-карт: не более 20 для граждан РФ и не более 10 для иностранных граждан.

Привлечение к ответственности скрывшихся за рубежом преступников. Генпрокуратура РФ получила право направлять запросы в другие страны для привлечения к ответственности российских граждан, скрывающихся за границей после совершения преступлений. Цель — обеспечить неотвратимость наказания.

Информирование о долгах наследодателя. Наследники теперь будут своевременно получать информацию о кредитных обязательствах умершего. Нотариусы обязаны в течение трёх рабочих дней после открытия наследственного дела запросить данные о непогашенных займах и, получив их, в течение трёх дней довести до сведения наследников.

Ранее Госдума приняла закон, обязывающий выпускников бюджетной медицинской ординатуры отработать три года. Согласно документу, будущие врачи и фармацевты будут заключать договоры с конкретными заказчиками — регионами, медучреждениями или государственными ведомствами.