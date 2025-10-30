Госдума приняла закон об обязательных отработках для выпускников ординатуры

Россия и США
Государственная Дума приняла закон об обязательной трёхлетней отработке для выпускников медицинской ординатуры, обучавшихся за счёт бюджета. Об этом сообщает телеканал «ДумаТВ» по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Согласно принятому документу, будущие врачи и фармацевты будут обязаны заключать договоры с конкретными заказчиками — регионами, медучреждениями или государственными ведомствами.

Изначально инициатива предполагала распространение обязательной отработки на все бюджетные места в медицинских вузах, однако в окончательной редакции требования были ограничены только выпускниками ординатуры.

Ранее сообщалось, что комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила инициативу о переводе всех бюджетных мест в медицинских и фармацевтических вузах в категорию целевых. В ведомстве пояснили, что в случае принятия законопроекта все студенты, поступающие на бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам в сфере медицины и фармации, будут обязаны заключить договоры о целевом обучении.

