В Госдуме заявили, что простой народ на Западе может предотвратить ядерный апокалипсис

Бессмысленные заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний спровоцируют новую гонку вооружений, заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. Кроме того, отвечая на вопрос о возможном смещении стрелок часов «Судного дня», он возложил ответственность за эскалацию на западные страны.

«Суверенная, многонациональная Россия, последовательно отстаивающая свои интересы, при этом ответственно придерживающаяся международных договоренностей, у безответственного Запада, тяготеющего к антидемократической гегемонии и однополярным отношениям, всегда вызывала неконтролируемую агрессию и зависть, становясь костью в горле», — отметил парламентарий.

По его словам, исторические попытки уничтожить Россию всегда завершались провалом благодаря высокому боевому духу и современному вооружению, а в нынешних условиях коллективный Запад снова терпит поражение на всех фронтах. Депутат ГД РФ выразил надежду, что «простой народ западных стран» не позволит политикам играть судьбами будущих поколений в реваншистском порыве.

«Пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, искусно сгущая краски и бессмысленно запугивая нас грядущей ядерной зимой, они фактически снова инициируют на долгие десятилетия новый этап гонки вооружений в надежде превзойти русское, непобедимое оружие», — заключил собеседник «Газеты.ru».