Власти Бурятии помогут организовать похороны погибшего на СВО каскадёра Додиева

Власти готовы помочь родственникам организовать похороны Чингиза Додиева, известного по фильмам «Майор Гром», «Тайны следствия», «Василий Теркин» и другим проектам. Каскадёр погиб в зоне специальной военной операции. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на администрацию Курумканского района Бурятии.

«Администрация (района. — Прим. Life.ru) окажет помощь в организации похорон», — заявил источник агентства. При этом он отметил, что точная дата церемонии пока неизвестна, поскольку тело бойца ещё не доставлено в Бурятию.

Ранее семья рассказывала, что Додиева похоронят на его родине в Бурятии. В Москве для родственников и друзей, которые не смогут присутствовать на прощании, организуют памятную встречу.

Напомним, Додиев попал под обстрел 3 июня на Купянском направлении и погиб при выполнении боевого задания. У него остались жена и две дочери. Додиев ушёл на фронт добровольцем в июле 2023 года. Во время службы он не только воевал, но и писал стихи.