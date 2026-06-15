Каскадёр Чингиз Додиев, исполнивший трюки в «Майоре Громе», погиб на СВО

Каскадёр Чингиз Додиев, известный по фильму «Майор Гром», погиб в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Он попал под обстрел 3 июня на Купянском направлении и погиб при выполнении боевого задания. У него остались жена и две дочери. Додиев ушёл на фронт добровольцем в июле 2023 года. Во время службы он не только воевал, но и писал стихи.

Военнослужащий был профессиональным каскадёром. Он исполнял сложные трюки в фильмах «Майор Гром», «Солнцепёк», «Мастер и Маргарита», «Василий Тёркин», «Наш спецназ» и других. До СВО он занимался армейским рукопашным боем, стал кандидатом в мастера спорта, выигрывал соревнования в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на Северо-Западе. Работал тренером. Был награждён медалями Жукова, «За боевые отличия», «За отвагу» и «Участнику СВО».

Ранее актёра Филиппа Яловегу, известного по сериалу «Доктор Живаго», похоронили на родине в Саратове. Он погиб в ходе специальной военной операции. Пришли проститься многие друзья и знакомые. С 1997 года артист служил в труппе Костромского драматического театра имени Островского. Среди его киноработ — роли в сериалах «Доктор Живаго» и «Столыпин… Невыученные уроки».