«Сердце кровью обливается»: Иосиф Пригожин рассказал о зяте, погибшем на СВО

Дочь Иосифа Пригожина Даная получила орден Мужества — награду, к которой посмертно был представлен её муж Евгений Ткаченко, погибший на Купянском направлении в ходе СВО. Об этом рассказал сам продюсер.

Он отметил, что зятю было всего 28 лет, его сын остался без отца. Пригожин не исключил, что в будущем может заняться производством фильма о погибшем зяте: судьба у Евгения оказалась трагичной — он вырос в детдоме, а после начала СВО ушёл на фронт добровольцем, оставив дома жену и новорождённого малыша.

«Много молодых ребят на фронте сражаются, у меня сердце кровью обливается [от мысли о том, как им там тяжело]. Они наши близкие все», — отметил собеседник NEWS.ru.

Напомним, в августе 2025 года зять Иосифа Пригожина был признан погибшим. Евгений Ткаченко пропал без вести в зоне проведения СВО. После этого наследница продюсера призвала воздержаться от негативных сообщений в свой адрес.