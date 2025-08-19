Мессенджер MAX
Регион
19 августа, 11:40

Брат Виталия Милонова Александр погиб в зоне СВО

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова погиб в зоне СВО. Об этом сообщает RT со ссылкой на аппарат парламентария.

Александр Милонов служил добровольцем в 3-й общевойсковой армии, одном из подразделений разведки Луганской Народной Республики (ЛНР). После ранения в зоне боевых действий его перевели на медслужбу в госпиталь. Однако здоровье мужчины резко ухудшилось из-за травм.

Отпевание Александра Милонова прошло в Петербурге с соблюдением воинских почестей.

«Никому не сказал»: Милонов признался, почему скрыл ранение на СВО
Ранее сообщалось, что пропавший более года назад в зоне СВО зять продюсера Иосифа Пригожина признан погибшим. Евгений Ткаченко служил в Осиповке на Купянском направлении.

