Брат Виталия Милонова Александр погиб в зоне СВО
Родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова погиб в зоне СВО. Об этом сообщает RT со ссылкой на аппарат парламентария.
Александр Милонов служил добровольцем в 3-й общевойсковой армии, одном из подразделений разведки Луганской Народной Республики (ЛНР). После ранения в зоне боевых действий его перевели на медслужбу в госпиталь. Однако здоровье мужчины резко ухудшилось из-за травм.
Отпевание Александра Милонова прошло в Петербурге с соблюдением воинских почестей.
Ранее сообщалось, что пропавший более года назад в зоне СВО зять продюсера Иосифа Пригожина признан погибшим. Евгений Ткаченко служил в Осиповке на Купянском направлении.