Брат Виталия Милонова Александр погиб в зоне СВО

Родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова погиб в зоне СВО. Об этом сообщает RT со ссылкой на аппарат парламентария.

Александр Милонов служил добровольцем в 3-й общевойсковой армии, одном из подразделений разведки Луганской Народной Республики (ЛНР). После ранения в зоне боевых действий его перевели на медслужбу в госпиталь. Однако здоровье мужчины резко ухудшилось из-за травм.

Отпевание Александра Милонова прошло в Петербурге с соблюдением воинских почестей.