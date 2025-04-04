«Никому не сказал»: Милонов признался, почему скрыл ранение на СВО
Депутат Госдумы Милонов рассказал о ранении в зоне СВО
Виталий Милонов. Обложка © Telegram / ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился подробностями своего участия в специальной военной операции. Парламентарий признался, что сознательно скрывал полученное ранение, чтобы не давать повода для информационных спекуляций противника.
«Поэтому, когда я получил первое ранение, я вообще об этом никому не сказал, чтобы никто не радовался», — приводит его слова kp.ru.
Милонов служил старшим наводчиком в противотанковой артиллерийской батарее, где занимался наведением пушки «Рапира», заправкой снарядов и поддержкой пехоты. Депутат базировался в Горловке, ежедневно преодолевая на мотоцикле 4 километра до своей артиллерийской позиции.
Ранее Life.ru рассказывал историю медсестры хирургического отделения с позывным Хаза, которая отправилась в зону проведения спецоперации по зову сердца, чтобы помогать российским бойцам. Девушка отметила, что откликнуться на набор медперсонала в зону СВО было нелёгким решением, ведь у неё есть маленький ребёнок.