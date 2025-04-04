«Никому не сказал»: Милонов признался, почему скрыл ранение на СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился подробностями своего участия в специальной военной операции. Парламентарий признался, что сознательно скрывал полученное ранение, чтобы не давать повода для информационных спекуляций противника.

«Поэтому, когда я получил первое ранение, я вообще об этом никому не сказал, чтобы никто не радовался», — приводит его слова kp.ru.