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4 апреля, 19:58

«Никому не сказал»: Милонов признался, почему скрыл ранение на СВО

Депутат Госдумы Милонов рассказал о ранении в зоне СВО

Виталий Милонов. Обложка © Telegram / ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ

Виталий Милонов. Обложка © Telegram / ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился подробностями своего участия в специальной военной операции. Парламентарий признался, что сознательно скрывал полученное ранение, чтобы не давать повода для информационных спекуляций противника.

«Поэтому, когда я получил первое ранение, я вообще об этом никому не сказал, чтобы никто не радовался», — приводит его слова kp.ru.

Милонов служил старшим наводчиком в противотанковой артиллерийской батарее, где занимался наведением пушки «Рапира», заправкой снарядов и поддержкой пехоты. Депутат базировался в Горловке, ежедневно преодолевая на мотоцикле 4 километра до своей артиллерийской позиции.

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Ранее Life.ru рассказывал историю медсестры хирургического отделения с позывным Хаза, которая отправилась в зону проведения спецоперации по зову сердца, чтобы помогать российским бойцам. Девушка отметила, что откликнуться на набор медперсонала в зону СВО было нелёгким решением, ведь у неё есть маленький ребёнок.

Артём Гапоненко
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