Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью для NEWS.ru заявил, что для украинского артиста Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, единственным способом избежать опасностей, связанных со специальной военной операцией, является сдача в плен российской армии. Он отметил, что после мобилизации певец сможет применить свои таланты на фронте и посоветовал ему не отказываться от своего сценического образа.

«Самое лучшее, что он может сделать на войне, дам ему лайфхак, — это не переодеваться и в своем сценическом образе вызывать «Волгу» — радиочастоту для сдачи украинских бойцов в плен. В этом случае он точно останется в живых», — сказал Милонов.