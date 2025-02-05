Милонов назвал единственный способ спасения Сердючки от смерти на СВО
Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru, Фадеичев Сергей
Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью для NEWS.ru заявил, что для украинского артиста Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, единственным способом избежать опасностей, связанных со специальной военной операцией, является сдача в плен российской армии. Он отметил, что после мобилизации певец сможет применить свои таланты на фронте и посоветовал ему не отказываться от своего сценического образа.
«Самое лучшее, что он может сделать на войне, дам ему лайфхак, — это не переодеваться и в своем сценическом образе вызывать «Волгу» — радиочастоту для сдачи украинских бойцов в плен. В этом случае он точно останется в живых», — сказал Милонов.
Кроме того, он добавил, что многие украинские политики призывают к войне, но сами не участвуют в боевых действиях, отправляя на передовую других людей. По мнению депутата, те, кто открыто поддерживает украинскую армию, рано или поздно будут вынуждены пойти на фронт.
Напомним, что украинские власти запретили шоумену Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка, покидать страну для участия в частных мероприятиях, включая корпоративы. Это связано с тем, что артист попадает под призывной возраст. Из-за этого ему пришлось отменить запланированный тур по США в 2023 году.