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5 февраля, 15:11

Милонов назвал единственный способ спасения Сердючки от смерти на СВО

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru, Фадеичев Сергей

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru, Фадеичев Сергей

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью для NEWS.ru заявил, что для украинского артиста Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, единственным способом избежать опасностей, связанных со специальной военной операцией, является сдача в плен российской армии. Он отметил, что после мобилизации певец сможет применить свои таланты на фронте и посоветовал ему не отказываться от своего сценического образа.

«Самое лучшее, что он может сделать на войне, дам ему лайфхак, — это не переодеваться и в своем сценическом образе вызывать «Волгу» радиочастоту для сдачи украинских бойцов в плен. В этом случае он точно останется в живых», — сказал Милонов.

Кроме того, он добавил, что многие украинские политики призывают к войне, но сами не участвуют в боевых действиях, отправляя на передовую других людей. По мнению депутата, те, кто открыто поддерживает украинскую армию, рано или поздно будут вынуждены пойти на фронт.

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Напомним, что украинские власти запретили шоумену Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка, покидать страну для участия в частных мероприятиях, включая корпоративы. Это связано с тем, что артист попадает под призывной возраст. Из-за этого ему пришлось отменить запланированный тур по США в 2023 году.

Марина Фещенко
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