Пропавший более года назад в зоне СВО зять Пригожина признан погибшим
Иосиф Пригожин сообщил о смерти своего зятя Ткаченко в зоне СВО
Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов
Продюссер Иосиф Пригожин сообщил о трагическом событии в своей семье. Его зять Евгений Ткаченко, который пропал без вести в зоне проведения СВО более года назад, официально признан погибшим.
«Да, есть судебное решение, к сожалению, это так», — приводит РБК слова Пригожина.
Даная Пригожина с мужем Евгением Ткаченко. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danaya_prigozhina
В феврале текущего года дочь Пригожина сообщила о том, что её муж, отправившийся в зону СВО в ноябре 2023 года, пропал. Известно, что Ткаченко служил в Осиповке на Купянском направлении, на связь с близкими он перестал выходить в декабре 2023 года. На фронт зять Пригожина ушёл добровольно, заявив, что вернётся домой героем.