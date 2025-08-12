Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

12 августа, 12:47

Пропавший более года назад в зоне СВО зять Пригожина признан погибшим

Иосиф Пригожин сообщил о смерти своего зятя Ткаченко в зоне СВО

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Продюссер Иосиф Пригожин сообщил о трагическом событии в своей семье. Его зять Евгений Ткаченко, который пропал без вести в зоне проведения СВО более года назад, официально признан погибшим.

«Да, есть судебное решение, к сожалению, это так», — приводит РБК слова Пригожина.

Даная Пригожина с мужем Евгением Ткаченко. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danaya_prigozhina

Невесте похороненного голым в Анапе бойца СВО отказали в возбуждении дела
В феврале текущего года дочь Пригожина сообщила о том, что её муж, отправившийся в зону СВО в ноябре 2023 года, пропал. Известно, что Ткаченко служил в Осиповке на Купянском направлении, на связь с близкими он перестал выходить в декабре 2023 года. На фронт зять Пригожина ушёл добровольно, заявив, что вернётся домой героем.
