Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 августа, 10:50

Невесте похороненного голым в Анапе бойца СВО отказали в возбуждении дела

Родным бойца СВО из Анапы, которого похоронили голым и с пакетом на голове, отказали в возбуждении дела о мошенничестве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Близкие участника СВО из Анапы, похороненного голым и с пакетом на голове, не добились возбуждения дела о мошенничестве. Полиция ограничилась опросом сотрудников ритуальной фирмы. Об этом сообщил Kub Mash.

Близким бойца СВО из Анапы, которого похоронили голым и с пакетом на голове, отказали в возбуждении дела о мошенничестве. Видео © Telegram / Kub Mash

«Обратились в агентство, они сказали, что забыли, извините, что не помыли и не одели. Мы обращались в ОВД города Анапы, в МВД наше, в прокуратуру. На моё заявление приехал участковый в станице Гостагаевской. Больше он со мной не связывался, не опрашивал, опросил людей с той стороны и написал нам отказную, что нет состава преступления», — сказала невеста умершего Александра.

Женщина была уверена, что организует похороны через морг, но всем процессом занималась частная ритуальная фирма бизнесвумен Ирины Хиценко — супруги местного судмедэксперта Валерия Коппа. Близкие умершего рассказали, что заплатили за похороны 81 тысяч рублей, тогда как ритуальщики утверждают, что получили всего 17 тысяч и работали «по минималке». За ошибку с телом, по их словам, уволили сотрудницу. При этом в телефонах местных жителей уволенная числится как работник морга.

Также близким умершего позвонил «следователь» с вопросом, будут ли они дальше раскачивать лодку. Но затем выяснилось, что это был знакомый ритуальщиков.

Ранее сообщалось, что участник СВО из Анапы скончался от сердечного приступа на пляже. Организацией похорон занималась его сожительница — она подготовила одежду, заказала похоронные принадлежности и религиозные атрибуты, оплатив услуги заранее. На кладбище тело привезли в закрытом гробу, а позже родные узнали, что покойного похоронили голым и с пакетом на голове.

Милена Скрипальщикова
