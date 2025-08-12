Невесте похороненного голым в Анапе бойца СВО отказали в возбуждении дела

Близкие участника СВО из Анапы, похороненного голым и с пакетом на голове, не добились возбуждения дела о мошенничестве. Полиция ограничилась опросом сотрудников ритуальной фирмы. Об этом сообщил Kub Mash.

Близким бойца СВО из Анапы, которого похоронили голым и с пакетом на голове, отказали в возбуждении дела о мошенничестве. Видео © Telegram / Kub Mash

«Обратились в агентство, они сказали, что забыли, извините, что не помыли и не одели. Мы обращались в ОВД города Анапы, в МВД наше, в прокуратуру. На моё заявление приехал участковый в станице Гостагаевской. Больше он со мной не связывался, не опрашивал, опросил людей с той стороны и написал нам отказную, что нет состава преступления», — сказала невеста умершего Александра.

Женщина была уверена, что организует похороны через морг, но всем процессом занималась частная ритуальная фирма бизнесвумен Ирины Хиценко — супруги местного судмедэксперта Валерия Коппа. Близкие умершего рассказали, что заплатили за похороны 81 тысяч рублей, тогда как ритуальщики утверждают, что получили всего 17 тысяч и работали «по минималке». За ошибку с телом, по их словам, уволили сотрудницу. При этом в телефонах местных жителей уволенная числится как работник морга.

Также близким умершего позвонил «следователь» с вопросом, будут ли они дальше раскачивать лодку. Но затем выяснилось, что это был знакомый ритуальщиков.