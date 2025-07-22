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22 июля, 13:36

Владельцам ритуального бюро в Анапе грозит до 5 лет за надругательство над телом

Обложка © Артем Геодакян/ТАСС

Обложка © Артем Геодакян/ТАСС

Хозяев анапского ритуального агентства, где положили умершего в гроб без одежды и с чёрным пакетом на голове, могут привлечь к уголовной ответственности за надругательство над телом. Об этом нашим коллегам из Постньюс сообщил адвокат Ренат Оспанов.

По словам Оспанова, ключевым в деле станет содержание договора между семьёй и ритуальной службой. Пока основным фигурантом может стать сотрудник, непосредственно допустивший нарушения. Однако семья утверждает, что передала бюро одежду для захоронения и полностью оплатила услугу. В таком случае к ответственности могут быть привлечены и владельцы бизнеса.

«Ситуация подпадает под часть 2 статьи 244 УК РФ — надругательство над телом умершего. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы», — пояснил адвокат.

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Инцидент произошёл во время похорон Александра Третьяка. Родственники попросили открыть гроб, чтобы проститься с усопшим, и с ужасом обнаружили, что тело полностью раздето, а на голову покойному надет чёрный пакет.

Марина Фещенко
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