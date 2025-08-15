«Задумайтесь!» Дочь Пригожина довели после гибели мужа на СВО, чьё тело ещё не найдено

Даная Пригожина впервые высказалась о трагической новости в своей семье — официальном подтверждении гибели её супруга Евгения Ткаченко, который более года числился пропавшим без вести в зоне спецоперации. В своём обращении к подписчикам в соцсетях 28-летняя наследница продюсера Иосифа Пригожина призвала воздержаться от негативных сообщений и едких замечаний в свой адрес.

Вдова призналась, что в последнее время её засыпали критикой. Все неприятные сообщения, по словам Пригожиной, касалась не только её нынешнего положения, но и её внешности.