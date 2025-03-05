«Мы с сыном гордимся тобой»: Дочь Пригожина обратилась к пропавшему на СВО мужу

Старшая дочь Иосифа Пригожина обратилась к мужу Евгения Ткаченко, который пропал в зоне СВО более года назад. Даная вспомнила любимого супруга 4 марта — в день своего рождения. Она рассказала, что всё ещё надеется на возвращение супруга домой, последний раз он выходил на связь в конце 2023 года.

Даная Пригожина вспомнила своего супруга, пропавшего в зоне СВО. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaya_prigozhina

Кроме того, девушка рассказала о празднике, который их семья должна была отмечать 3 марта — годовщина свадьбы. Этот день Даная провела одна со своим сыном, но всё равно вспоминала супруга и верила, что получит хоть какие-то известия о пропавшем муже.