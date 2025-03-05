«Мы с сыном гордимся тобой»: Дочь Пригожина обратилась к пропавшему на СВО мужу
Дочь Иосифа Пригожина обратилась к мужу, пропавшему на СВО в 2023 году
Дочь Иосифа Пригожина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaya_prigozhina
Старшая дочь Иосифа Пригожина обратилась к мужу Евгения Ткаченко, который пропал в зоне СВО более года назад. Даная вспомнила любимого супруга 4 марта — в день своего рождения. Она рассказала, что всё ещё надеется на возвращение супруга домой, последний раз он выходил на связь в конце 2023 года.
Даная Пригожина вспомнила своего супруга, пропавшего в зоне СВО. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaya_prigozhina
Кроме того, девушка рассказала о празднике, который их семья должна была отмечать 3 марта — годовщина свадьбы. Этот день Даная провела одна со своим сыном, но всё равно вспоминала супруга и верила, что получит хоть какие-то известия о пропавшем муже.
«Сегодня годовщина свадьбы и годовщина нашего с тобой знакомства. Верю, надеюсь и жду. Мы с сыном гордимся тобой и безумно скучаем. Без тебя наш мир опустел… Так многое хочется сказать», — написала Даная.
Напомним, что её муж Евгений Ткаченко ушёл на фронт добровольцем и служил разведчиком-пулемётчиком на Купянском направлении. В декабре 2023 года он отправил родным своё последнее сообщение. С тех пор прошло уже больше года, и о его местонахождении ничего неизвестно. Семья Иосифа Пригожина активно ищет Евгения, но пока безуспешно.