«Евреев в Эстонии больше нет»: Рассекречены леденящие душу отчёты нацистских карателей

Федеральная служба безопасности России обнародовала на своём сайте ранее засекреченные архивные материалы, проливающие свет на масштабы уничтожения еврейского населения на оккупированных территориях Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Опубликованные документы включают перевод главы № 3 «Отчёта оперативной группы «А» полиции безопасности», а также фотокопии оригиналов и схемы с указанием числа жертв в Белорусской, Эстонской, Латвийской и Литовской ССР.

Согласно этим данным, карательные акции проводили айнзатцгруппы — мобильные отряды полиции безопасности и СД, созданные ещё до вторжения в СССР. Каждая такая группа насчитывала от двух до четырёх команд численностью до 150 человек. Их задачей был геноцид мирного населения на захваченных территориях: евреев, цыган и других категорий, которых нацисты считали «расово неполноценными».

В отчёте особо подчёркивается активная роль местных националистических формирований в Прибалтике. Так, в Эстонии «организованная с приближением германской армии эстонская самозащита, хотя и начала немедленные аресты евреев, но стихийные погромы всё же не имели места». «Экзекуции над евреями, поскольку последние не были необходимы на работах, стали постепенно производиться силами полиции безопасности и СД. На сегодняшний день евреев в Эстонии больше нет», — сказано в документе.

В Латвии и Литве пособники действовали ещё активнее. В отчёте отмечается, что в Латвии местные силы «по собственному побуждению ликвидировали несколько тысяч евреев».

«Местными силами по собственному побуждению было ликвидировано несколько тысяч евреев. Явилась необходимость посредством особых команд, при содействии отборных сил латвийской вспомогательной полиции (большей частью родственники угнанных или убитых латышей), провести в Латвии широкие операции по очищению. До октября 1941 года этими особыми командами было подвергнуто экзекуции ровно 30 000 евреев», — отмечается в отчёте.

В Литве ненависть к евреям привела к масштабным погромам. При вступлении немецких сил на территорию республики литовцы уничтожили около 3800 евреев в Каунасе и ещё порядка 1200 — в мелких населённых пунктах.

«В результате многих отдельных операций было ликвидировано в общем 136 421 человек. Надо заметить, что при этом многие евреи оскорбили действием литовских чиновников и вспомогательные силы, участвовавшие в проведении операции, выражая перед экзекуцией свои большевистские взгляды, провозглашая здравицу в честь Сталина и проклиная Германию», — подчёркивается в отчёте.

На территории Белоруссии каратели столкнулись с трудностями из-за больших расстояний и нехватки сил, однако к январю 1942 года там было расстреляно уже 41 тысяча евреев. В эту цифру не включены жертвы, уничтоженные ранее другими оперативными командами и германской армией, которая за тот же период казнила около 19 тысяч партизан и «преступников», преимущественно евреев.

Итоговая карта, приложенная к отчёту, фиксирует число уничтоженных советских граждан еврейской национальности на 31 января 1942 года: Эстония — 963, Латвия — 35 238, Литва — 136 421, Белоруссия — 41 828. Всего айнзатцгруппа «А» уничтожила 229 052 человека, из которых 3600 были убиты на территории Ленинградской области.

Впоследствии деятельность айнзатцгрупп стала предметом отдельного судебного процесса в Нюрнберге, проходившего с сентября 1947 по апрель 1948 года. Все обвиняемые были признаны виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Ранее Федеральная служба безопасности обнародовала архивные документы, детализирующие массовые казни мирных жителей, включая грудных детей, совершённые немецкими оккупантами в Старобельске в годы Великой Отечественной войны. Материалы были представлены в ходе презентации сборника «Нацизм. Документальные свидетельства преступлений». Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.