ФСБ: Сталин был единственным, кого нацисты известили о самоубийстве Гитлера

В преддверии Дня Победы Федеральная служба безопасности России опубликовала рассекреченный архивный документ, проливающий свет на обстоятельства гибели Адольфа Гитлера и последние дни Третьего рейха. Согласно этим материалам, члены нацистского руководства по горячим следам сообщили о самоубийстве фюрера лишь советскому лидеру Иосифу Сталину.

Документ представляет собой собственноручные показания генерала артиллерии Гельмута Вейдлинга, который 2 мая 1945 года сдался в плен Красной армии. Шестого мая он дал подробные показания в разведывательном отделе штаба 1-го Белорусского фронта. Вейдлинг, назначенный Гитлером 24 апреля командующим обороной Берлина, описал не только агонию осаждённого города, но и свой последний разговор с фюрером.

Генерал отметил разительную перемену, произошедшую с Гитлером всего за год. Если в апреле 1944-го при вручении высоких наград фюрер производил нормальное впечатление, то 22 апреля 1945 года Вейдлинг увидел его совершенно иным:

«Это был живой труп. Согнувшись, он сидел на стуле за столом с картами. Его руки беспрерывно тряслись. Тихим, едва слышным голосом, он мне объяснил оперативный план боёв по выручке Берлина», — отметил генерал.

Вейдлинг сразу осознал, что оборона столицы рейха с военной точки зрения обречена. Он писал, что кольцо советского окружения неумолимо сжималось, армии, которые должны были деблокировать Берлин, сами вели тяжёлые бои или были окружены, а запасы боеприпасов таяли. Особенно тяжело приходилось раненым и гражданскому населению.

О самоубийстве Гитлера Вейдлинг узнал 30 апреля 1945 года около 17:00, когда его вызвали в имперскую канцелярию. Там начальник генштаба сухопутных войск генерал Ганс Кребс сообщил ему, что днём примерно в 15:00 фюрер покончил с собой, а его тело сожжено в саду канцелярии. При этом Кребс приказал Вейдлингу хранить молчание о смерти Гитлера до особых указаний.

«Единственно, кому было сообщено о самоубийстве фюрера и о правительстве, установленном в его завещании (рейхспрезидент — адмирал Дениц, рейхсканцлер — доктор Геббельс и т. д.) — это маршал Сталин», — сообщил Вейдлинг.

Недавно в интернете появились сведения о том, что украинские националисты выпустили новый тираж книги Адольфа Гитлера Mein Kampf* («Моя борьба»*), используя это для саморекламы. Бандеровцы совершенно не стесняясь кичатся тем, что им удалось переиздать труд предводителя Третьего рейха, который находится под запретом почти во всех государствах планеты.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.