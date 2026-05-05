ФСБ рассекретила архивы о крымских подпольщиках «Дяди Володи»

В Крыму стали доступны ранее засекреченные архивные материалы, проливающие свет на деятельность подпольной организации «Дядя Володя» в период Великой Отечественной войны. Информация об этом была обнародована Крымским управлением Федеральной службы безопасности в рамках общероссийской инициативы «Без срока давности».

Согласно сведениям, предоставленным ведомством, раскрытие группы стало возможным благодаря действиям румынской контрразведки, сотрудничавшей с нацистскими оккупантами. Ключевую роль в этом сыграли наводка Кильмене Енгалычевой и предательство Зои Мартыновой.

«Именно последняя, испугавшись за свою жизнь, сообщила гестаповцам имена и фамилии большинства членов организации, указала адреса их проживания и даже приняла участие в их арестах, рассчитывая на скорую отправку в Германию», — рассказали в ФСБ.

В результате жестокой расправы было казнено около 40 отважных патриотов, а также лидеры подпольной организации вместе с их семьями. Однако, благодаря своевременному вмешательству разведчиков Южного соединения партизанского движения Крыма, возглавляемого Виктором Коганом и Сеит-Меметом Умеровым, оставшиеся в живых смогли избежать подобной участи. Эти люди впоследствии присоединились к партизанским отрядам, продолжив активное сопротивление оккупационным силам.

Ранее ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы, посвящённые расследованию деятельности сотрудников немецкой инженерной компании, участвовавшей в создании инфраструктуры концлагерей нацистской Германии. В них описывается участие инженеров в проектировании и строительстве крематориев, а также оснащении газовых камер в лагерях Освенцим, Дахау и Бухенвальд.