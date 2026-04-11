ФСБ рассказала, как «Топф и сыновья» обеспечили крематориями концлагеря Гитлера

ФСБ опубликовала рассекреченные архивные материалы о расследовании в отношении сотрудников немецкой инженерной фирмы, участвовавшей в строительстве крематориев и газовых камер в концлагерях нацистской Германии. Документы обнародованы в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Материалы хранятся в Центральном архиве ФСБ и касаются работы компании «Топф и сыновья».

В них описывается деятельность инженеров, которые занимались проектированием и строительством крематориев, а также оборудованием газовых камер в Освенциме, Дахау и Бухенвальде. Согласно спецсообщению Смерш от марта 1946 года, после войны были задержаны сотрудники фирмы, работавшие по заказам СС.

Следствие установило, что компания выполняла технические задания лагерной администрации, включая поставки оборудования для массового уничтожения людей и сжигания тел. В материалах указано, что в Освенциме было построено сразу несколько крематориев, а конструкции отличались от городских печей повышенной производительностью и сложной системой камер.

Отдельные инженеры заявляли, что лично присутствовали в лагерях и становились свидетелями массовых убийств и последующего уничтожения тел в печах. В допросах приводятся данные о транспортировке заключённых из разных стран Европы и масштабах работы лагерной инфраструктуры. Также упоминаются попытки инженеров модернизировать оборудование для увеличения «пропускной способности» крематориев, включая проекты конвейерного типа.

По версии следствия, часть фигурантов объясняла участие давлением со стороны СС и угрозой репрессий, однако в материалах подчёркивается их непосредственная вовлечённость в создание системы уничтожения. ФСБ отмечает, что после войны тема ответственности технических специалистов и представителей промышленности стала одной из ключевых в Нюрнбергском процессе и последующих судах над функционерами Третьего рейха.

