Выплаты в честь Дня Победы получат почти 15 тысяч ветеранов из Подмосковья

В Подмосковье ко Дню Победы предусмотрены дополнительные выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева. По её словам, помощь получат около 15 тысяч человек, включая 366 фронтовиков.

«В Подмосковье сегодня проживают почти 15 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 366 фронтовиков. Для нас важно, чтобы каждый из них был окружён вниманием и заботой», — заявила Болтаева.

Максимальную сумму — 70 тысяч рублей — направят непосредственным участникам боевых действий. По 40 тысяч рублей получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, а также вдовы и вдовцы участников войны. В эту категорию входят и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Средства поступят на те же счета, куда приходят ежемесячные региональные доплаты. Это позволит избежать дополнительных процедур и визитов в учреждения соцзащиты. Деньги будут перечислены автоматически, без подачи заявлений.

Ранее в пресс-службе Социального фонда России сообщили, что фонд начнёт в апреле перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату ко Дню Победы. Средства доставят банки и почта.