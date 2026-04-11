ФСБ рассекретила документы об убийстве свыше 8 тысяч узников концлагеря в Польше

В рассекреченных материалах УФСБ по ДНР содержатся показания о массовом уничтожении более 8 тысяч узников концлагеря «Травники» в Польше во время Великой Отечественной войны. Документы, опубликованные ведомством, содержат свидетельства участника карательных действий Николая Чернышёва.

Уроженец советской Константиновки, он, по данным следствия, добровольно перешёл на службу нацистской Германии после попадания в плен в 1941 году. В материалах отмечается, что в марте 1942 года в лагерь «Травники» были согнаны около 400 человек, после чего они были уничтожены с применением газа.

Согласно показаниям, заключённых запирали в помещении, где впоследствии происходило массовое отравление. Отдельно в документах описывается эпизод сентября 1943 года, когда в лагерь прибыло большое количество эсэсовцев для ликвидации оставшихся узников.

По данным показаний, заключённых — до 8 тысяч человек — выводили к траншее и расстреливали на месте. Следствие отмечает, что Чернышёв был завербован нацистами в 1941 году после пленения и участвовал в карательных операциях.

Ранее ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы, посвящённые расследованию деятельности сотрудников немецкой инженерной компании, участвовавшей в создании инфраструктуры концлагерей нацистской Германии. В них описывается участие инженеров в проектировании и строительстве крематориев, а также оснащении газовых камер в лагерях Освенцим, Дахау и Бухенвальд.