В Симферополе обнародовали архивные документы о деятельности гитлеровской разведывательной структуры на полуострове в 1940-х годах. Сведения предоставила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Материалы проливают свет на ранее неизвестные эпизоды работы спецслужб Третьего рейха. В них содержатся подробности функционирования Чеботарской школы шпионажа, её кадровый состав и программа подготовки завербованной молодёжи.

«Архивные материалы содержат ранее не публиковавшуюся информацию о формах и методах деятельности нацистских спецслужб в оккупированном Крыму», — отметили в ведомстве.

Учебное заведение маскировалось под курсы овцеводов в селе Чеботарка Сакского района. По данным оперативников, с 1942 года туда зачислили порядка 60 юношей 17–20 лет из числа местного населения. Набором занималась немецкая структура «ВИКО».

Будущих агентов натаскивали для заброски в прифронтовую зону. Инструкторы преподавали технику скрытного пересечения линии соприкосновения, методы обнаружения партизанских отрядов и советских десантников. Параллельно шла массированная профашистская идеологическая обработка.

Возмездие настигло коллаборационистов весной 1944 года. Сотрудники НКГБ Крыма задержали 18 выживших преподавателей и курсантов. Семнадцать фигурантов получили тюремные сроки за государственную измену.

Ранее рассекреченные показания следователя полевой полиции Гюнтера Макса Мюллера раскрыли масштаб карательных операций в городах Донбасса. Сотрудник 17-й армии вермахта действовал в Сталино, Артёмовске, Константиновке и других населённых пунктах, где лично проводил расстрелы и аресты, а также отвечал за депортацию молодёжи на принудительные работы. Из материалов УФСБ России по ДНР следует, что только в Краматорске по вине Мюллера казнили 30 человек и отправили в немецкое рабство ещё 300.