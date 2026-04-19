Ко Дню памяти жертв геноцида советского народа рассекречены показания нацистского карателя Гюнтера Макса Мюллера, причастного к зверствам в Донбассе. Этот человек лично расстреливал, арестовывал и отправлял молодёжь в немецкое рабство, сообщили в УФСБ России по ДНР.

Мюллер — следователь карательной команды полевой полиции при 17-й армии вермахта. Он действовал в Сталино (ныне Донецк), Артёмовске, Константиновке и других городах. В рассекреченных документах каратель признался, что в Краматорске было расстреляно 30 человек, а на принудительные работы отправлено 300.

«Всего за время моего пребывания в городе Сталино, с июня по июль 1942 года, было отправлено в Германию 600 человек. В Красноармейске в Германию отправлено до 350 человек и расстреляно до 100», — свидетельствовал Мюллер.

В ведомстве добавили, что благодаря рассекречиванию архивов становятся известны ранее скрытые имена предателей и факты геноцида на исторических территориях России.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает работу по международному признанию преступлений нацистской Германии против населения СССР актами геноцида. Москва намерена добиваться признания этих фактов на уровне ООН и других международных площадок, включая парламентские организации.