Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 апреля, 13:13

Казни и рабство в Германии: ФСБ рассекретила показания нацистского карателя из Донбасса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zayne C

Ко Дню памяти жертв геноцида советского народа рассекречены показания нацистского карателя Гюнтера Макса Мюллера, причастного к зверствам в Донбассе. Этот человек лично расстреливал, арестовывал и отправлял молодёжь в немецкое рабство, сообщили в УФСБ России по ДНР.

Мюллер — следователь карательной команды полевой полиции при 17-й армии вермахта. Он действовал в Сталино (ныне Донецк), Артёмовске, Константиновке и других городах. В рассекреченных документах каратель признался, что в Краматорске было расстреляно 30 человек, а на принудительные работы отправлено 300.

«Всего за время моего пребывания в городе Сталино, с июня по июль 1942 года, было отправлено в Германию 600 человек. В Красноармейске в Германию отправлено до 350 человек и расстреляно до 100», — свидетельствовал Мюллер.

В ведомстве добавили, что благодаря рассекречиванию архивов становятся известны ранее скрытые имена предателей и факты геноцида на исторических территориях России.

В Германии призвали признать геноцид советского народа в годы Второй мировой

Ранее сообщалось, что Россия продолжает работу по международному признанию преступлений нацистской Германии против населения СССР актами геноцида. Москва намерена добиваться признания этих фактов на уровне ООН и других международных площадок, включая парламентские организации.

Владимир Озеров
