Слуцкий: Россия намерена добиваться признания ООН геноцида советского народа

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о продолжении усилий по международному признанию преступлений нацистов против советского народа как геноцида. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Россия продолжит добиваться признания ООН и на всех международных площадках (парламентские — не исключение) преступлений нацистов и их пособников именно геноцидом советского народа. Без срока давности. Это наш долг перед предками, спасшими Европу от коричневой чумы, и перед будущими поколениями», — подчеркнул он.

Отдельно политик связал тему с памятной датой: 19 апреля в России отмечается День памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. По оценке парламентария, на международном уровне до сих пор отсутствует юридическое признание этих событий как геноцида, несмотря на, как он утверждает, массовое уничтожение мирного населения.

Дополнительно Слуцкий высказался о позиции ряда европейских стран, обвинив их в искажении исторических фактов и попытках приравнивания нацистской Германии к СССР. Также он заявил, что подобная риторика, по его мнению, сопровождается отрицанием преступлений против жителей Донбасса, что, как он считает, усиливает исторические и политические противоречия.

Ранее ко Дню памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами в годы Великой Отечественной войны, ФСБ России опубликовала засекреченные архивные материалы контрразведки «Смерш». В документах приведены сведения о массовых убийствах советских военнопленных в лагерях, действовавших в период войны.