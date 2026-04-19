ФСБ рассекретила архив об убийстве советских военнопленных нацистами

ФСБ России ко Дню памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами в годы Великой Отечественной войны, обнародовала ранее засекреченные материалы контрразведки «Смерш», в которых отражены эпизоды массового убийства советских военнопленных в лагерях.

Из документов следует, что 27 сентября 1945 года был задержан бывший начальник отдела военнопленных Данцигского военного округа Курт фон Остеррайх. По данным следствия, в лагерях под его контролем на территории Украины в 1941–1943 годах погибло не менее шести тысяч человек, ещё около четырёхсот были расстреляны при попытках побега.

В протоколах допроса он ссылался на указания, поступившие из Берлина в 1942 году. На совещании представителей германского командования обсуждалось обращение с пленными, признанными «нежизнеспособными», после чего было предписано использовать инъекции с ядом. Эти распоряжения, по его словам, доводились до лагерной администрации.

Также отмечается, что охране разрешалось открывать огонь без предупреждения при попытке побега. Во время проверок ослабленных узников выводили из бараков, после чего на них натравливали служебных собак. Бывший военнопленный лагеря в городе Торн Яков Худяков сообщил о случаях, когда истощённых людей выводили во двор и подвергали нападению собак на глазах у администрации лагеря.

Согласно опубликованным документам, Курт фон Остеррайх умер в 1949 году в Лефортовской тюрьме, после чего следствие было прекращено.

Ранее в Крыму рассекретили архивные материалы, связанные с выявлением пособников и агентов немецкой спецслужбы СД в годы Великой Отечественной войны. После освобождения полуострова органы госбезопасности выявили и арестовали нескольких человек, сотрудничавших с нацистской разведкой. Следствие доказало их участие в преступлениях против мирных жителей. Им инкриминировали убийства, расстрелы, насилие и выдачу советских подпольщиков и партизан оккупационным властям.