В Крыму рассекретили архивы о пособниках немецкой спецслужбы в годы войны

В Крыму рассекретили архивные материалы, связанные с выявлением пособников и агентов немецкой спецслужбы СД в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

После освобождения полуострова органы госбезопасности выявили и задержали ряд лиц, сотрудничавших с нацистской разведкой. Среди них названы Мышеков С.Н., Гильденберг А.А., Лукин А.П., Станилеев А.М., Трубач М.Д., Шпак О.С. и другие. Следствие установило, что эти люди участвовали в преступлениях против мирного населения. Им вменяется причастность к убийствам, расстрелам, насилию и выдаче советских подпольщиков и партизан оккупационным властям.

После задержания дела фигурантов были рассмотрены Особым совещанием при НКВД СССР. 16 сентября 1944 года часть из них была приговорена к высшей мере наказания, остальные получили различные сроки лишения свободы. В ведомстве также отметили, что работа по выявлению пособников продолжалась и после окончания войны, включая поиск лиц, причастных к преступлениям против советских военнопленных.

Ранее ФСБ России обнародовала рассекреченные архивные документы, касающиеся расследования деятельности сотрудников немецкой инженерной компании, участвовавшей в строительстве инфраструктуры нацистских концлагерей. В документах описывается работа инженеров, занимавшихся проектированием и возведением крематориев, а также оборудованием газовых камер в лагерях Освенцим, Дахау и Бухенвальд.