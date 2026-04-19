19 апреля, 12:28

В Германии призвали признать геноцид советского народа в годы Второй мировой

В Германии прозвучал призыв официально признать геноцид советского народа, совершённый в годы Второй мировой войны. С соответствующим заявлением выступила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в соцсети Х.

По её словам, федеральным властям Германии следует перестать уклоняться от этой темы, особенно на фоне Дня памяти жертв геноцида советского народа, который впервые отмечается 19 апреля в России. Политик заявила, что настало время официально признать массовое уничтожение народов СССР геноцидом.

Она также напомнила, что в годы Великой Отечественной войны период с 1941-й по 1945-й в результате действий нацистской Германии погибло более 27 миллионов советских граждан, значительная часть которых приходилась на мирное население. Отдельно Дагделен подчеркнула, что подобное признание со стороны немецкого правительства «давно назрело».

Ранее сообщалось, что в России продолжается работа по международному признанию преступлений нацистской Германии против населения СССР как геноцида. Москва намерена добиваться признания соответствующих фактов на уровне ООН и других международных площадок, включая парламентские организации.

Милена Скрипальщикова
