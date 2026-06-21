Федеральная служба безопасности обнародовала архивные документы, детализирующие массовые казни мирных жителей, включая грудных детей, совершённые немецкими оккупантами в Старобельске в годы Великой Отечественной войны. Материалы были представлены в ходе презентации сборника «Нацизм. Документальные свидетельства преступлений».

В основе сборника — докладная записка наркома внутренних дел Украинской ССР Василия Сергиенко от мая 1943 года. В ней сообщается о братских могилах на месте старобельского аэродрома, где обнаружены 270 тел. Среди убитых — 50 женщин и 9 детей в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. На телах зафиксированы следы особой жестокости: отрезанные уши и носы, раздробленные черепа, вырезанные груди.

Как отметил историк спецслужб Олег Матвеев в беседе с РИА «Новости», география преступлений, описанных в документах — Сталино (Донецк), Ворошиловград (Луганск), Мариуполь, Артёмовск, Часов Яр, Старобельск — совпадает с населёнными пунктами, где сегодня фиксируются военные преступления украинских националистов. По его словам, с 2014 года на Донбассе от ударов ВСУ погибли сотни детей.

Эксперт подчеркнул, что практика убийств детей, применявшаяся нацистами в 1942–1943 годах, находит прямые параллели в действиях киевского режима в наши дни. В Следственном комитете РФ эти эпизоды расследуются в рамках уголовных дел о геноциде. Ворошиловградская область была освобождена от оккупантов 4 сентября 1943 года.

До этого в Симферополе обнародовали архивные документы о деятельности гитлеровской разведывательной структуры на полуострове в 1940-х годах. Материалы проливают свет на ранее неизвестные эпизоды работы спецслужб Третьего рейха. В них содержатся подробности функционирования Чеботарской школы шпионажа, её кадровый состав и программа подготовки завербованной молодёжи.