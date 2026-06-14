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Регион
14 июня, 16:44

Трамп на чествование Зеленским нацистов заявил, что Победу нельзя забывать

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что нужно помнить о союзничестве СССР и США в годы Второй мировой войны, а уж тем более нельзя забывать об общей Победе. Так политик прокомментировал чествование Владимиром Зеленским нацистов на Украине. Речь об этом зашла в ходе сегодняшнего телефонного разговора американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Симптоматично, что Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве двух наших стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать», — сказал на брифинге помощник российского президента Юрий Ушаков.

Путин через Трампа напомнил чествующему нацистов Зеленскому о холокосте
Путин через Трампа напомнил чествующему нацистов Зеленскому о холокосте

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул абсурдность заявлений западных оппонентов о том, что денацификация Украины не нужна, напомнив о недавних торжественных похоронах нацистских преступников. Своё мнение российский лидер сказал в ходе выступления на ПМЭФ. Он подчеркнул циничность ситуации, когда Владимир Зеленский, являющийся евреем по национальности, устраивает подобные перезахоронения и отдаёт нацистам почести как героям. Этот факт сам по себе снимает все вопросы о том, нужна ли Украине денацификация, заключил Путин.

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Татьяна Миссуми
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