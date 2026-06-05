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5 июня, 16:22

«Какая денацификация? Чушь!»: Путин напомнил Западу о перезахоронениях нацистов на Украине

Путин назвал абсурдными заявления Запада о ненужности денацификации Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул абсурдность заявлений западных оппонентов о том, что денацификация Украины не нужна, напомнив о недавних торжественных похоронах нацистских преступников. Своё мнение российский лидер сказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Нам всё время говорили: «Какая денцификация? О чём вы говорите? Какая чушь!». Вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников как героев Украины с почестями военными, с салютом. И кто это делает?» — сказал он.

Путин обратил внимание, что подобные церемонии в честь пособников нацистов лишь доказывают необходимость продолжения денацификации, несмотря на протесты извне.

Он также подчеркнул циничный парадокс ситуации, когда Владимир Зеленский, являющийся евреем по национальности, устраивает перезахоронения нацистских преступников и отдаёт им почести как героям. По словам российского лидера, этот факт сам по себе снимает все вопросы о том, нужна ли Украине денацификация и насколько обоснованными были действия Москвы.

Путин: Ключевые вопросы должны решать Россия и Украина
Путин: Ключевые вопросы должны решать Россия и Украина

Ранее Путин заявил, что украинским властям недостаточно просто прописать в законе запрет на пропаганду нацизма. Российский лидер подчеркнул, что необходимо обратить внимание Киева на неукоснительное исполнение этой нормы. По его словам, одного лишь формального принятия закона недостаточно для реальной борьбы с подобными проявлениями.

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Вероника Бакумченко
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