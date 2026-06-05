Путин: Ключевые вопросы должны решать Россия и Украина

Ключевые вопросы урегулирования должны решать между собой Россия и Украина. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Глава государства отметил, что у него с американским коллегой Дональдом Трампом сложились личные отношения, основанные на уважении друг к другу. Путин подчеркнул, что относится к нему как к коллеге. При этом российский лидер дал понять, что роль внешних игроков не может заменить прямое решение главных вопросов между сторонами конфликта.

«Ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина», — заявил Путин.

Президент России также отметил, что действующая администрация США, по его оценке, сохраняет примерно то же отношение к Москве. Однако, несмотря на контакты с Вашингтоном и личное уважение к Трампу, основные решения, подчеркнул Путин, должны принимать участвующие в конфликте стороны.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова и хочет договориться о мире с Украиной. По словам главы государства, Россия согласна на компромиссные решения, которые обсуждались на встрече с Трампом в Анкоридже. Российский лидер отмечал, что тогда перед Москвой ставились вопросы, по которым она могла бы пойти на определённые уступки. При этом Путин подчёркивал: для завершения конфликта необходимо согласие украинской стороны. Если Киев примет эти условия, конфликт, по словам президента России, подойдёт к завершению.