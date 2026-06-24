FPV-дрон группировки «Север» поразил ценный ЗРК из США в зоне проведения СВО

Специалисты беспилотных систем группировки «Север» уничтожили американский мобильный зенитно-ракетный комплекс BRAWLR в Харьковской области. Для поражения цели использовали ударный FPV-дрон на оптоволоконном управлении. Об этом рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПЛА с позывным Карта.

Он уточнил, что систему обнаружили в тыловом районе ВСУ, в нескольких десятках километров от линии фронта. Комплекс BRAWLR, созданный для поражения малых воздушных целей, монтируют на пикапы и грузовики для повышения мобильности расчёта.

«В ходе боевого дежурства оператором ударного FPV-дрона 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» был обнаружен и уничтожен мобильный зенитно-ракетный комплекс системы BRAWLR производства США в Харьковской области... Для поражения цели был задействован ударный FPV-дрон на оптоволоконном управлении», — рассказал Карта.

Подразделения беспилотных систем также поражают мобильные огневые группы противника, которые пытаются мешать работе российских разведывательных и ударных дронов.

BRAWLR — новейшая американская разработка, впервые публично показанная в сентябре 2025 года. Стоимость полного полевого комплекта с пусковой установкой, пикапом, боезапасом и локационной станцией может достигать 6 миллионов долларов.