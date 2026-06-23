Российская ПВО сбила пять британских ракет Storm Shadow — заявление Минобороны

Министерство обороны России сообщило об успешной работе систем противовоздушной обороны в течение минувших суток. Военные отчитались о масштабном перехвате средств воздушного нападения противника.

Всего за отчётный период средства ПВО сбили пять крылатых ракет франко-британского производства Storm Shadow и SCALP-EG. Эти снаряды повышенной дальности являются одной из наиболее сложных целей для обнаружения.

Помимо ракет, российские силы отразили массированный налёт беспилотников. В сводке ведомства указано, что нейтрализованы 462 украинских дрона-камикадзе.

Столь значительное количество уничтоженных аппаратов свидетельствует о высокой интенсивности применения БПЛА со стороны ВСУ. Силы обороны продолжают круглосуточный мониторинг воздушного пространства.

Успешный перехват такого объема техники подтверждает эффективность эшелонированной защиты объектов инфраструктуры. Военные эксперты отмечают, что плотность работы комплексов ПВО позволяет своевременно купировать угрозы даже при массированных атаках.

Ранее сообщалось о раетной атаке на Воронеж. В результате налёта 22 июня повреждения получили производственное строение, фасады и оконные блоки нескольких многоэтажных жилых домов, пострадал также частный автотранспорт. Силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. Среди тех, кому потребовалась медицинская помощь, есть люди, чьё состояние оценивается как крайне тяжёлое. Губернатор Гусев распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации на ряде улиц Железнодорожного района. Погибли пять человек.