Режим ракетной опасности действует в пяти российских регионах

Утро 23 июня 2026 года выдалось тревожным для жителей сразу пяти субъектов РФ. В Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тамбовской и Волгоградской областях официально объявлен режим ракетной опасности.

Первым о ситуации проинформировал губернатор Игорь Артамонов.

«Ракетная опасность на всей территории Липецкой области», — написал чиновник. Вскоре аналогичные уведомления начали поступать от властей и экстренных служб соседних субъектов.

Глава Воронежского региона Александр Гусев также обратился к местным жителям через свой канал.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — сообщил он. Аналогичные меры предосторожности ввели в Ростовской и Волгоградской областях.

В Тамбовской области официальное сообщение МЧС содержит четкие инструкции для населения.

«Если вы дома — пройдите в помещение без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая). Сядьте на пол у несущей стены», — сказано в сообщении. Гражданам настоятельно рекомендовали отказаться от поездок на лифтах и не приближаться к оконным проемам.

В Волгоградской области власти призывают сохранять спокойствие и избегать открытых участков улиц. Сейчас во всех указанных локациях активированы системы оповещения.

Жителям предписано оставаться в безопасных местах до тех пор, пока не прозвучит сигнал «Отбой ракетной опасности». Ситуация остается на контроле экстренных ведомств.

Ранее сообщалось о раетной атаке на Воронеж. В результате налёта 22 июня повреждения получили производственное строение, фасады и оконные блоки нескольких многоэтажных жилых домов, пострадал также частный автотранспорт. Силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. Среди тех, кому потребовалась медицинская помощь, есть люди, чьё состояние оценивается как крайне тяжёлое. Губернатор Гусев распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации на ряде улиц Железнодорожного района. Погибли пять человек.