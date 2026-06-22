Режим ЧС ввели на отдельных улицах Воронежа после атаки ВСУ

В Воронеже на отдельных улицах Железнодорожного района введён режим чрезвычайной ситуации после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, мера принята для оперативной ликвидации последствий и координации работы экстренных служб.

Также уточняется, что в результате удара существенно повреждены верхние этажи одного из производственных зданий на территории предприятия. Пострадали и фасады расположенных рядом многоквартирных домов, степень разрушений сейчас устанавливается.

«Провёл заседание оперативного штаба в связи с сегодняшней атакой. К сожалению, есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжёлом состоянии. При этом территория предприятия ещё осматривается. Количество пострадавших уточняется», — отметил глава региона.

На месте продолжают работать оперативные службы, идёт обследование территории и оценка ущерба.

Напомним, утром Воронеж атаковали беспилотники ВСУ. Горожане делились в соцсетях сообщениями о серии громких хлопков, раздавшихся в различных микрорайонах. В региональном правительстве уточнили, что боевые расчёты ПВО оперативно отработали по нескольким скоростным целям в воздушном пространстве. На местах падения обломков сейчас задействованы все экстренные службы.