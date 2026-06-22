В Воронеже изменили схему движения транспорта после атаки ВСУ

В Воронеже временно изменили схему движения машин и общественного транспорта из-за атаки ВСУ. Об этом рассказал мэр города Сергей Петрин в своём телеграм-канале.

«В настоящее время проезд для автотранспорта ограничен на участке Ленинского проспекта — от улицы Остужева до улицы Димитрова», — написал он.

Петрин также заявил, что движение автобуса № 38 перенесено на улицу Обручева. Что касается остальных рейсов (включая 1кв, 1кс, 14, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 43, 52, 59, 60, 72, 90), то их путь пролегает в объезд — по Перевёрткина и Старых Большевиков.

Напомним, утром Воронеж атаковали беспилотники ВСУ. Горожане делились в соцсетях сообщениями о серии громких хлопков, раздавшихся в различных микрорайонах. В региональном правительстве уточнили, что боевые расчёты ПВО оперативно отработали по нескольким скоростным целям в воздушном пространстве. На местах падения обломков сейчас задействованы все экстренные службы.