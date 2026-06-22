Производственные объекты и дома повреждены в результате удара ВСУ по Воронежу

В результате атаки на Воронеж повреждены производственные объекты одного из городских предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Информация о последствиях уточняется», — говорится в заявлении главы региона.

По предварительным данным, в результате удара пострадали три человека. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Ранее Life.ru писал, что утром Воронеж подвергся атаке со стороны ВСУ. Жители сообщали о звуках взрывов в разных районах города. По информации властей, дежурные силы ПВО уничтожили в небе над городом несколько высокоскоростных воздушных целей. На местах работают оперативные службы

Глава региона и экстренные службы продолжают мониторинг обстановки. Гусев также напомнил жителям о необходимости не публиковать фото и видео последствий с привязкой к местности и не приближаться к обломкам. При обнаружении подозрительных предметов граждан просят сообщать по номеру 112.