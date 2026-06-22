Три человека пострадали при ударе ВСУ по Воронежу

Три человека пострадали в результате удара Украины по Воронежу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём телеграм-канале.

По его словам, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над городом несколько высокоскоростных воздушных целей. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Гусев напомнил жителям, что нельзя публиковать в интернете фото и видео последствий с привязкой к местности. Он также призвал не приближаться к обломкам, а при обнаружении подозрительных предметов предупредить окружающих и позвонить по номеру 112.

Ранее Life.ru писал, что сегодня утром Воронеж подвергся атаке со стороны ВСУ. Жители города сообщали о звуках взрывов, которые были слышны в разных районах. Глава региона и экстренные службы продолжают мониторинг обстановки.