Силы противовоздушной обороны минувшей ночью 22 июня нейтрализовали 301 украинский БПЛА самолётного типа. Данные о перехвате целей привели в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства работали в промежутке с 20:00 21 июня до 07:00 22 июня по московскому времени.

География перехватов охватила приграничные и центральные регионы. Аппараты ликвидировали над Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Московской, Курской и Воронежской областями.

Далее на восток и юг цепочка уничтоженных целей тянется через Тамбовскую, Ростовскую и Волгоградскую области. Замыкают список южные рубежи: Краснодарский край и Республика Крым.

Помимо суши, работа велась над двумя морскими акваториями. Речь идёт об Азовском и Черном морях, уточнили в оборонном ведомстве.

Информация о последствиях на земле и возможных разрушениях на данный момент не поступала.

В Москве уже не раз указывали: атаки дронов на мирное население — откровенно провокационный шаг киевского режима, продиктованный провалами на поле боя. Система российской противовоздушной обороны подтверждает высочайший уровень эффективности, планомерно перехватывая вражеские цели. Закономерным ответом становятся точечные удары по производственным мощностям украинского ВПК, где налажен выпуск этих самых беспилотников.