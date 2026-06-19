Гражданин Румынии получил 15 лет колонии за передачу Киеву данных о ПВО в Сочи

Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Румынии Д.А. Керчо к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В августе 2024 года фигурант по заданию украинских спецслужб собрал и передал сведения о дислокации средств противовоздушной обороны в Сочи. За это куратор обещал мужчине помощь в выезде из России и возможность вступить в запрещённое на территории РФ вооружённое формирование Украины для участия в боевых действиях.

Однако ФСБ задержала злоумышленника, а следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил и расследовал уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что Оренбургской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подростка, подозреваемого в совершении государственной измены. Задержанный — гражданин Российской Федерации 2008 года рождения. По данным спецслужбы, он самостоятельно установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины через мессенджер. Действуя по инструкциям своего куратора, он занимался сбором информации об объектах критически важной инфраструктуры.