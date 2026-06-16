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16 июня, 07:36

В Оренбургской области задержан юноша, который сливал данные украинской разведке

Обложка © ЦОС ФСБ

Обложка © ЦОС ФСБ

В Оренбургской области задержан подозреваемый в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Видео © ЦОС ФСБ

По данным спецслужбы, задержанный является гражданином России 2008 года рождения. Юноша через мессенджер Telegram самостоятельно установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По указанию куратора он собирал сведения об объектах критически важной инфраструктуры на территории России. Предполагалось, что эта информация могла использоваться для последующего нанесения ударов беспилотниками.

В ЦОС ФСБ сообщили, что в телефоне задержанного обнаружена переписка с представителем украинской разведки. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

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А в начале месяца сотрудники ФСБ задержали 63-летнего жителя Севастополя. Его подозревают в шпионаже. Мужчину привлёк к конфиденциальному сотрудничеству сотрудник Службы безопасности Украины. После этого он передавал украинской стороне сведения о российских военнослужащих.

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Александра Вишнякова
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