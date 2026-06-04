ФСБ заявила о задержании в Севастополе мужчины за передачу данных СБУ

В Крыму сотрудники ФСБ задержали 63-летнего жителя Севастополя. Его подозревают в государственной измене в форме шпионажа, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По версии следствия, мужчину привлёк к конфиденциальному сотрудничеству сотрудник Службы безопасности Украины. После этого он передавал украинской стороне сведения о российских военнослужащих.

Кроме того, в спецслужбе заявили, что подозреваемый планировал вести визуальное наблюдение за транспортом членов семей военных. Эти действия, по данным ведомства, выполнялись по заданию украинской спецслужбы.

Сам задержанный подтвердил вербовку через мессенджер WhatsApp и дальнейшее сотрудничество. Он также рассказал об используемых каналах связи и о выполнении заданий по сбору и передаче личных данных.

Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ. Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

В ФСБ также предупредили, что украинские спецслужбы, по их данным, активно ищут через интернет, соцсети, Telegram и WhatsApp людей для противоправной деятельности. В ведомстве подчеркнули: «Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, понесут заслуженное наказание».

Ранее ФСБ предотвратила попытку подрыва железной дороги при прохождении поезда в Новороссийске. Задержан гражданин России 1993 года рождения, которого завербовали украинские спецслужбы. Куратор поставил ему задачу подорвать рельсы, по которым идут как пассажирские, так и грузовые поезда, чтобы добиться максимального числа погибших среди мирных граждан и заодно полностью парализовать работу станции. Сейчас агент СБУ арестован.