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4 июня, 05:11

ФСБ заявила о задержании в Севастополе мужчины за передачу данных СБУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

В Крыму сотрудники ФСБ задержали 63-летнего жителя Севастополя. Его подозревают в государственной измене в форме шпионажа, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По версии следствия, мужчину привлёк к конфиденциальному сотрудничеству сотрудник Службы безопасности Украины. После этого он передавал украинской стороне сведения о российских военнослужащих.

Кроме того, в спецслужбе заявили, что подозреваемый планировал вести визуальное наблюдение за транспортом членов семей военных. Эти действия, по данным ведомства, выполнялись по заданию украинской спецслужбы.

Сам задержанный подтвердил вербовку через мессенджер WhatsApp и дальнейшее сотрудничество. Он также рассказал об используемых каналах связи и о выполнении заданий по сбору и передаче личных данных.

Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ. Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

В ФСБ также предупредили, что украинские спецслужбы, по их данным, активно ищут через интернет, соцсети, Telegram и WhatsApp людей для противоправной деятельности. В ведомстве подчеркнули: «Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, понесут заслуженное наказание».

ФСБ задержала жителя Волгограда, работавшего на украинских мошенников
ФСБ задержала жителя Волгограда, работавшего на украинских мошенников

Ранее ФСБ предотвратила попытку подрыва железной дороги при прохождении поезда в Новороссийске. Задержан гражданин России 1993 года рождения, которого завербовали украинские спецслужбы. Куратор поставил ему задачу подорвать рельсы, по которым идут как пассажирские, так и грузовые поезда, чтобы добиться максимального числа погибших среди мирных граждан и заодно полностью парализовать работу станции. Сейчас агент СБУ арестован.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Оксана Попова
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