ФСБ показала видео задержания и допроса агента СБУ в Новороссийске

ФСБ показала видео задержания и допроса агента Службы безопасности Украины, который должен был подорвать железную дорогу в Новороссийске в момент прохождения поезда.

Напомним, ФСБ предотвратила попытку подрыва железной дороги при прохождении поезда в Новороссийске. Задержан гражданин России 1993 года рождения, которого завербовали украинские спецслужбы. Куратор поставил ему задачу подорвать рельсы, по которым идут как пассажирские, так и грузовые поезда, чтобы добиться максимального числа погибших среди мирных граждан и заодно полностью парализовать работу станции. Сейчас агент СБУ арестован.