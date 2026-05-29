29 мая, 07:31

ФСБ: Задержанный житель Новороссийска хранил СВУ в холодильнике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

В Новороссийске сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге. По данным ведомства, самодельное взрывное устройство он хранил в холодильнике своей квартиры. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным следствия, в 2026 году мужчина через мессенджер искал подработку и вышел на контакт с человеком, который представился сотрудником СБУ. За выполнение заданий ему, как утверждается, обещали денежное вознаграждение. Позднее он получил инструкции по изготовлению взрывчатого вещества и собрал компоненты для СВУ у себя дома.

«В квартире девятиэтажного дома по месту жительства я изготовил взрывчатое вещество и хранил его в холодильнике», – добавил задержанный.

Целью планируемой атаки назывался подрыв железнодорожных путей, по которым движутся пассажирские и грузовые составы. По оценке подозреваемого, это могло привести к массовым жертвам и нарушению работы инфраструктуры. Сотрудники ФСБ задержали мужчину во время обследования участка железнодорожного перегона, где предполагался подрыв. В отношении него возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту, расследование ведёт УФСБ по Краснодарскому краю.

В ФСБ заявили о сохранении угрозы вторжения с территории Украины

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку подрыва железнодорожной инфраструктуры в Новороссийске. Задержан гражданин 1993 года рождения, который действовал по заданию украинских спецслужб.

Милена Скрипальщикова
