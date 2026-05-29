29 мая, 06:47

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Новороссийске

В Новороссийске (Краснодарский край) силовики пресекли попытку подрыва железной дороги при прохождении поезда. О деталях операции рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержан гражданин 1993 года рождения. Установлено, что он действовал по заданию украинских спецслужб.

Мужчина сам вышел на связь с представителем СБУ через Telegram. В ходе общения он получил конкретную цель — устроить взрыв в момент прохождения пассажирского состава.

Куратор передал фигуранту подробные инструкции. Следуя им, злоумышленник купил нужные компоненты и изготовил взрывчатое вещество.

Опасный предмет хранился прямо дома у подозреваемого. Сотрудники ФСБ изъяли его в ходе оперативных мероприятий.

Благодаря работе правоохранителей трагедии удалось избежать. Сейчас с задержанным проводятся необходимые следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Расследование продолжается.

ФСБ предупреждает: попытки украинских спецслужб завербовать исполнителей диверсий и терактов через интернет не прекращаются. В ЦОС подчеркнули — любой, кто даст согласие работать на врага и причинять вред стране, неминуемо будет найден и ответит по всей строгости закона. Наказание неизбежно.

Никита Никонов
