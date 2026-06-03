ФСБ задержала жителя Волгограда, работавшего на украинских мошенников

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и ФСИН задержали в Волгоградской области 34-летнего местного жителя. Его подозревают в госизмене и содействии телефонным мошенникам с Украины, которые похитили у россиян около 300 миллионов рублей, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

По данным ведомства, с 2023 года задержанный тайно сотрудничал с представителем одного из подразделений вооружённых сил киевского режима. За вознаграждение он активировал российские сим-карты, регистрировал на них электронные кошельки, а также получал, хранил и переправлял телекоммуникационное оборудование.

Активированные фигурантом номера украинские спецслужбы использовали для мошенничества, в том числе против близких родственников военнослужащих РФ, пропавших без вести или попавших в плен. Записи разговоров с жертвами преступники выкладывали в публичный телеграм-канал, созданный ГУР МО Украины для антироссийских акций.

Уголовные дела о неправомерном доступе к «Госуслугам» и мошенничестве в особо крупном размере возбуждены в Иркутской области, Краснодарском крае, Москве, Белгородской, Псковской, Рязанской и Вологодской областях. Суммарный ущерб потерпевшим составил порядка 300 миллионов рублей.

Как уточнили в пресс-бюро ФСИН, волгоградец совершал преступления, отбывая наказание в виде принудительных работ. Он пользовался тем, что осуждённым разрешено за свой счёт использовать мобильную связь, интернет и электронные носители, а в ряде случаев — покидать исправительный центр.

В отношении задержанного возбуждено дело о госизмене, а также о пособничестве в заведомо ложном сообщении о теракте. Фигурант заключён под стражу.

«ФСБ России ещё раз обращает внимание на то, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание», — подчеркнули в ведомстве.