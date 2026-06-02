ФСБ показала офисы IT-компаний по громкому делу о прослушке чиновников

ФСБ опубликовала кадры с офисами международных IT-компаний, чьи технические возможности могли использоваться для прослушки российских чиновников. На записи, предоставленной Центром общественных связей ФСБ, показаны здания в США и Великобритании. В частности, в кадр попали офисы Cloudflare и Fastly в Сан-Франциско и Лондоне, а также офисное здание по адресу 19 Union Square West в Нью-Йорке. Cloudflare предоставляет сервисы CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS.

Fastly известна как поставщик облачных сервисов. В ФСБ считают, что западные спецслужбы могли делать ставку на массовый взлом мобильных телефонов вместо работы через информаторов.

Видео с офисами Cloudflare и Fastly в Сан-Франциско, чьи технические возможности, по данным ФСБ, могли использоваться в схеме прослушки российских чиновников. Источник © ЦОС ФСБ

Офисное здание по адресу 19 Union Square West в Нью-Йорке, показанное на видео ФСБ по делу о прослушке российских чиновников. Источник © ЦОС ФСБ

Офисы Cloudflare и Fastly в Лондоне, показанные на видео ФСБ по делу об использовании IT-сервисов для прослушки российских чиновников. Источник © ЦОС ФСБ

«Очевидно, западные спецслужбы полагали, что им будет проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей государственной тайны. Сбор данных о контактах, планах и настроениях в обществе планировали осуществить напрямую, без посредников вроде НКО», — заявил сотрудник спецслужбы.

Ранее 2 июня ФСБ сообщила о выявлении масштабной схемы иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения на мобильные устройства высокопоставленных служащих. По версии ведомства, целями операции были сбор данных, прослушивание переговоров, а также акустический и видеоконтроль обстановки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.